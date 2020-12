Verwüstung im Zielbereich: Semmering-RTL wurde abgebrochen

Der Sturm wurde stärker, der Start nach unten verlegt, das Ziel nach und nach in seine Einzelteile zerlegt, zwei Mal wurde der Start verschoben, um 13.27 Uhr erfolgte schließlich die Absage. Ob das Rennen am 30. Dezember noch einmal versucht werden soll, war am Montagnachmittag Gegenstand von Diskussionen.

Flutlicht-Rodeo

Am Dienstag geht es mit einem Slalom unter Flutlicht weiter (15.15/18.30 Uhr/live ORF 1), wieder mit Wind, allerdings nicht mehr so viel wie am Montag. Nicht dabei ist hingegen Bernadette Schild. Wie berichtet hat sich die 30-Jährige am Sonntag zum zweiten Mal binnen 14 Monaten ein Kreuzband gerissen, nach dem rechten war nun das linke Knie dran. Gemütlich ist etwas Anderes.