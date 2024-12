Öl- und Gas-Firmen sollen zahlen: New York bittet Klimasünder zur Kasse

Dies sieht ein Gesetz vor, das Gouverneurin Kathy Hochul am Donnerstag unterzeichnete. Damit soll ein Teil der Kosten für die Sanierung und Anpassung an den Klimawandel von privaten Steuerzahlern auf Unternehmen der Öl-, Gas- und Kohle-Branche verlagert werden.

Der US-Bundesstaat New York will 75 Milliarden Dollar (72,15 Mrd. Euro) Strafe gegen Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft verhängen, um damit Folgen des Klimawandels zu finanzieren.

"Schuss abgefeuert"

Das Geld soll etwa zur Anpassung von Verkehrsmitteln, Wasser- und Abwassersystemen, Gebäuden und anderer Infrastruktur ausgegeben werden. Die Firmen sollen über ein Vierteljahrhundert hinweg pro Jahr drei Milliarden Dollar zahlen. Es wird erwartet, dass die Unternehmen das Gesetz anfechten.

"New York hat einen Schuss abgefeuert, der in der ganzen Welt gehört werden wird", hieß es in einer Erklärung der New Yorker Senatorin Liz Krueger von den Demokraten, die das Gesetz mit eingebracht hat. "Die Unternehmen, die am meisten für die Klimakrise verantwortlich sind, werden zur Rechenschaft gezogen."