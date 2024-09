Angeblich soll es in Graz konkrete Pläne geben, zukünftig Werbung für Produkte aus fossilen Brennstoffen und klimaschädliche Dienstleistungen zu verbieten. Die steirische Hauptstadt steht mit diesem Vorhaben nicht alleine da: Auch Toronto (Kanada) soll in diese Richtung planen, in Amsterdam (Niederlande) gibt es sogar schon einen konkreten Gesetzesentwurf.

Edinburgh (Schottland) ist sogar schon einen Schritt weiter: Auf öffentlichen Werbeflächen dürfen keine fossilen Brennstoffautos, Flughäfen, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe und Waffen mehr beworben werden. Unternehmen, die solche Produkte anbieten, ist es zudem untersagt, Veranstaltungen in Edinburgh zu finanzieren.