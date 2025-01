Weniger Exporte aus NÖ: Industriellenvereinigung sieht Potenzial in Asien

"Kommt der Exportmotor ins Stottern, so bremst das auch das Wirtschaftswachstum. Daher wäre es besonders wichtig, dass Deutschland als unser bedeutendster Exportmarkt wieder wirtschaftlich Fahrt aufnimmt“, so ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Mit einem Anteil von 27,3 Prozent liegt in Deutschland der wichtigste Exportmarkt für Österreich.

Forderung den Wirtschaftsstandort zu stärken

Konkrete Vorstellungen, wie die Rahmenbedingungen gestärkt werden können, hat Industriellenvereinigung-NÖ-Präsident Kari Ochsner: „Durch eine wettbewerbsfähigere Kostenstruktur, Bürokratieabbau und Investitionen in Zukunftstechnologien. Die Stellschrauben müssen rasch auf allen Ebenen - EU, Bund und Landesebene - gedreht werden. Nur so bleibt Niederösterreichs Exportwirtschaft ein starker Motor für Wachstum, Beschäftigung und Lebensqualität". Aber auch neue internationale Märkte sollen erschlossen werden, meint Ochsner: “Neben der Sicherung unseres wichtigsten Marktes Deutschland ist es entscheidend, neue Märkte zu erschließen und strategische Partnerschaften auch mit neuen internationalen Handelsabkommen auszubauen".

Potenzial würde es in Asien und Nordamerika geben. Etwa in Japan sei im ersten Halbjahr 2024 beim Warenhandel ein Plus von über sieben Prozent verzeichnet worden. Im Mai dieses Jahres wird eine Wirtschaftsdelegation nach Japan reisen. Das Land der aufgehenden Sonne ist führend in Bereichen der Robotik und bei Wasserstofftechnologien.