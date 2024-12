Zahnlose Ordnungsdienste: Land NÖ will mehr Befugnisse für "Parksheriffs"

Rasende Scooter-Fahrer , zurückgelassene "Hundstrümmerl" und Alkohol-Exzesse in Parks und Grünanlagen: Wenn es um solche ärgerlichen Vergehen und Scharmützel geht, sind den Mitarbeitern der städtischen Ordnungsdienste rein rechtlich oft die Hände gebunden, was das Einschreiten anbelangt.

Damit sollen Ordnungsdienste künftig Kontrollen durchführen, die Identität von Personen feststellen und strafen dürfen. "Alles, was zu mehr Sicherheit in unseren Städten beiträgt, ist begrüßenswert“, betont in diesem Zusammenhang Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Die ÖVP in Niederösterreich hält es für sinnvoll, Ordnungsdienste mit mehr Kompetenzen auszustatten: "Was spricht dagegen, dass sie solche Personengruppen kontrollieren, ihre Identität feststellen und auch strafen?“, so Mikl-Leitner.

Deshalb habe sie ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger beauftragt, eine rechtliche Lösung zu erarbeiten, informierte die Landeshauptfrau anlässlich eines Lokalaugenscheins mit Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) im Zentrum von Wiener Neustadt.

Rechtliche Grenzen

Wie der Bürgermeister der Statutarstadt meint, stoßen Ordnungsdienste "an gesetzliche Grenzen“. In Wiener Neustadt gibt es seit einigen Jahren einen Ordnungsdienst, der sich aus der Parkraumbewirtschaftung entwickelt hat.

Die Mitarbeiter achten auf Sauberkeit, kontrollieren die Geschwindigkeit von Radfahrern bzw. Scootern in der Innenstadt oder sind im Rahmen von Veranstaltungen als Sicherungspersonal im Einsatz. Es zeige sich jedoch, dass sie bei Kontrollen an gesetzliche Grenzen stoßen, "da sie nicht einmal Ausweise verlangen, geschweige denn Strafen aussprechen dürfen. Im Sinne einer Erhöhung der Sicherheit speziell in der Innenstadt plädiere ich hier ganz klar für eine Änderung der Befugnisse, wie es sie zum Beispiel auch in der Steiermark gibt“, sagte der Stadtchef.