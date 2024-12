Jugendkriminalität: Schon 7.000 Anzeigen der Task Force

13-jährige Milchgesichter die Gleichaltrigen ein Messer an die Brust halten um ihnen Kopfhörer, das Handy oder Bargeld zu rauben. Wegen des Phänomens der "Baby-Gangster“, wie man die halbstarken Kriminellen in Polizeikreisen salopp bezeichnet, wurde im März dieses Jahres die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität , kurz EJK ins Leben gerufen.

Die Zahl der Tatverdächtigen im Alter von 10 bis 14 Jahren steigt in Österreich massiv – von 4.800 Tatverdächtigen im Jahr 2013 auf zuletzt fast 10.000. "Das ist kein Phänomen von Österreich alleine, sondern etwas, was die Strafverfolgungsbehörden weltweit vor große Herausforderungen stellt", erklärt Csefan . Messerstechereien, Bandenkriminalität, Einbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung: die Palette der Verbrechen und Vergehen ist lang.

Am Montag war der Wiener Neustädter Bahnhof als der neuralgischste Punkt Niederösterreichs wieder Ziel einer solchen polizeilichen Aktion, die von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Dieter Csefan vom Bundeskriminalamt flankiert wurde. 40 Beamte wurden für die "Aktion scharf", die bis in die Nachtstunden angesetzt war, bereit gestellt.

Wie am Montag zu erfahren war, wurden alleine in Wiener Neustadt 31 solcher Schwerpunktaktionen durchgeführt. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hatte im Sommer im Innenministerium Alarm geschlagen, nachdem speziell Pendlerinnen und Eltern sich über das "immense Unsicherheitsgefühl" im Bereich des Bahnhofes beschwert hatten. Von den über 30.000 Pendlern täglich sind etwas weniger als die Hälfte Schüler und Studenten.

Dass das subjektive Sicherheitsgefühl nicht immer mit den nüchternen Zahlen einher geht, zeigt die Statistik. Durch den Kontrolldruck in den drei polizeilichen Schutzzonen am Bahnhof sowie in zwei Parks habe sich die Zahl der Betretungsverbote in den vergangenen drei Jahren nahezu halbiert. 2021 wurden noch 623 Betretungsverbote ausgesprochen, im Jahr darauf waren es 445, 2023 "nur" noch 283 und heuer bisher 279.