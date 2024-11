Kontrolliert wurde unter anderem am Schedifkaplatz, also unweit der Stelle, an der im Sommer die Konflikte eskalierten. Ob dem massiven Polizeiaufgebot oder den winterlichen Temperaturen geschuldet, viel zu kontrollieren gab es an diesem Abend nicht. Bis auf ein paar Pendler und Obdachlose war oberhalb der als "Hotspot" verschrienen U6-Station nicht viel los.

"Mussten aufräumen"

Das passte zu den Ausführungen des Innenministers, der davon sprach, dass nach dem massiven Anstieg an Vorfällen mit kriminellen Jugendlichen "aufgeräumt werden musste". Dies sei passiert, denn seit März sei die eigenes eingerichtete Einsatzgruppe in ganz Österreich 70.000 Stunden unterwegs gewesen. 87 Jugendliche seien festgenommen worden und ebendiesen 34 Waffen abgenommen worden.

"Mein Standpunkt ist, dass bereits eine einzige verhinderte Messerstecherei ein Erfolg ist", meinte Karner, der ausdrücklich die Waffenverbotszone am Reumannplatz lobte. In dieser wurden laut Zahlen aus dem Innenministerium immerhin elf Jugendliche mit Waffen erwischt und "entwaffnet".

Pürstl beschrieb in dem Zusammenhang ein modulares System, wonach die Stadtpolizeikommandos Problemzonen identifizieren und diese dann vermehrt bestreift werden bzw. Spezialeinheiten dort Schwerpunkte abhalten würden. Seit den Sommermonaten erkenne man einen Rückgang bei Suchtmittel-, Raub- und Gewaltdelikten durch Jugendliche.