Wie Wiens „Bandenkrieg“ fürs Erste ausgebremst wurde: Eine Chronologie

Tatsächlich hatte die Exekutive, die damals von einer „neuen Qualität der Gewalt“ sprach, ihre Präsenz in diesen Wochen an bekannten Hotspots deutlich erhöht. Während die Gewaltspirale damit ausgebremst wurde, wirkte es aber zumindest in der Öffentlichkeit zunächst so, als würden die Ermittlungen stocken.

Wochen nach Ausbruch des bewaffneten Konflikts, der zu vier blutigen Auseinandersetzungen mit teils mehr als 30 Beteiligten führte, befanden sich offiziell lediglich drei Verdächtige in Haft. Trotz eines Schädelbruchs, Stichverletzungen und Schüssen zwischen den verfeindeten Banden schwiegen die Verdächtigen zunächst.