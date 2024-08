Wiener Bandenkrieg: Syrer und Tschetschenen präsentieren "Friedensvertrag"

Nun äußerte sich auch Dieter Csefan , Leiter der Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität im Bundeskriminalamt, gegenüber Ö1 zu den Gesprächen im Hintergrund: „Was wir gesehen haben, ist, dass es sehr wohl Mitglieder dieser Gruppierungen gibt, die auf die Ratschläge dieser Ältestenräte hören und sich dementsprechend verhalten. Aber natürlich so wie überall in der Gesellschaft gibt es welche, die das auch ignorieren und sich lustig darüber machen.“

Die Wiener Exekutive hatte die Gespräche der beiden Communities bereits vor einigen Wochen bestätigt und grundsätzlich begrüßt, wenngleich Dietmar Berger , stellvertretender Leiter des Ermittlungsdienstes im Landeskriminalamt, damals festhielt: "In Österreich stellt die Polizei den Frieden sicher."

Die Polizei sieht ethnische Hintergründe als Auslöser der jüngsten "Bandenkriege". Laut dem "Friedensvertrag" waren aber nicht ethnische Konflikte die Basis der Gewalteskalation, sondern Streitereien zwischen Jugendlichen. Diese wurden deshalb in die Ausarbeitung des "Friedensabkommens" involviert, hieß es weiter.

Unterdessen sucht die Polizei immer noch nach zahlreichen an den Straßenschlachten involvierten jungen Männern. Die bisher festgenommenen Personen dürften sich nur wenig kooperativ zeigen. Dafür konnten die Ermittler nun aber Fahndungsfotos sicherstellen und diese am vergangenen Sonntag veröffentlichen. Die abgebildeten jungen Männer sollen laut Polizei an den mit Stich- und Schusswaffen ausgetragenen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein.