Straßenschlachten in Wien: Ehre und Nationalstolz als Motive

Obwohl der eigentliche Grund für die Auseinandersetzung zwar oft banal sei, arten die Schlägereien dann in einer unverhältnismäßigen Gewaltentladung aus - und zwar mitten in der Stadt, für alle sichtbar. Güngör sieht auch hier falsch verstandene Männlichkeit als zentrales Motiv: "Männer suchen sich eine Arena, um Kämpfe auszutragen und zeigen damit, wie stark sie sind."

Das Motiv, sich an den Auseinandersetzungen zu beteiligen, seien größtenteils Stolz und ein Bild von Männlichkeit, das in den Kulturen dieser jungen Männer eingefordert wird. "Man will Solidarität und Kameradschaft mit den Landsleuten zeigen", sagt Güngör.

"Diese jungen Männer sind in Österreich oft sozial abgehängt, kommen alle aus Ländern, in denen es verheerende Kriege gegeben hat. Sie bilden Sub-Milieus. Dann reicht es, wenn es eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen gibt. Anstatt sie untereinander auszutragen, werden Freunde gerufen", sagt Güngör.

Am Tag nach dem blutigen Abend in Meidling ist vom Gewaltexzess beim Bahnhof nichts mehr zu sehen. Alles geht wie gewohnt seinen Lauf, nur mehrere Streifenwagen der Polizei fallen auf. Man hat die Präsenz erhöht und ist sowohl mit zivilen Kräften, der Spezialeinheit WEGA, als auch mit der Diensthundeeinheit und der Bereitschaftspolizei an den "Hotspots" in Wien unterwegs.

Ausländer häufiger Opfer und Täter

Die aktuellen Vorfälle passen auch in eine Studie des österreichischen Integrationsfonds, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach sind von insgesamt 330.000 Tatverdächtigen im Vorjahr in Österreich 45,6 Prozent ausländische Staatsangehörige, 28,2 Prozent leben in Österreich. Im Vergleich zum Anteil der ausländischen Bevölkerung von 19,3 Prozent, war der Anteil der in Österreich lebenden ausländischen Tatverdächtigen somit deutlich höher. Der Anteil der Verurteilten lag bei Nicht-Österreicher an der strafmündigen Bevölkerung mit 0,8 Prozent höher als bei Österreichern mit 0,2 Prozent, wobei Afghanen, Syrer und Iraker mit 1,2 Prozent den höchsten Wert aufwiesen.