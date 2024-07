"Baby-Gangster": Masterplan der Polizei gegen Jugendbanden

Wegen pöbelnder Jugendbanden, Drogendeals am Bahnhof und dem zuletzt traurigen Höhepunkt – einem randalierenden Lokalgast mit einer Machete – hat Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) das Innenministerium aufgefordert, "Entwicklungen wie zum Beispiel am Wiener Reumannplatz im Keim zu ersticken“.

Was das Thema Sicherheit in der 50.000-Einwohner-Stadt anbelangt, liefern sich ÖVP und SPÖ aktuell ein hart umkämpftes Match.

"Wenn man Anzeichen für eine Veränderung der Sicherheitslage erkennt, muss man sofort gegensteuern“, erklärte der Innenminister Donnerstagabend bei seinem Besuch am Wiener Neustädter Bahnhof.

Der Hilferuf aus NÖ ist in Wien nicht ungehört geblieben. Schließlich kann man von einem guten Draht zwischen Schneeberger und Parteifreund Gerhard Karner sprechen.

Ein zusätzliches Polizeiwachzimmer am Bahnhof, wie von der SPÖ gefordert, kommt für Karner definitiv nicht in Frage. Stattdessen will man die Streifentätigkeit erhöhen und mit polizeilichen "Schwerpunktaktionen“ gegen jugendliche Bandenstrukturen vorgehen.

Blutjunge Straftäter

Besonders die Jugendkriminalität würde das Sicherheitsgefühl in der Stadt beeinträchtigen. Deshalb kommt die im April gegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität, kurz EJK, zum Einsatz. Das sind Beamte, die sich speziell mit dem Phänomen der oft unmündigen "Baby-Gangster“ auseinandersetzen.