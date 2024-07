Bandenkriminalität: Petition für Polizei am Wr. Neustädter Bahnhof

Die politische Debatte um die Sicherheit in Wiener Neustadt reißt nicht ab. Nachdem Innenminister Gerhard Karner diese Woche angekündigt hat, an diversen Brennpunkten in der Stadt die neue gegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) einzusetzen, folgt nun die Reaktion der SPÖ .

Mit einer am Donnerstag gestarteten Petition will SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger dieser Forderung nochmals Nachdruck verleihen.

Der SPÖ gehen die von Karner angekündigten Maßnahmen für mehr Sicherheit in Wiener Neustadt nicht weit genug. "Die Polizistinnen und Polizisten leisten hervorragende Arbeit, sind aber einfach zu wenige, um die derzeitigen Herausforderungen zu bewältigen", meint die SPÖ.

Seit Jahren ein Thema

"Gerade in einem Hotspot wie Wiener Neustadt spüren wir die Konsequenzen ganz massiv, insbesondere seit Minister Strasser 2001 die Polizeistation am Bahnhof und danach jene am Hauptplatz zugesperrt hat. Das Thema brennt also seit Jahren unter den Nägeln", sagt Spenger.