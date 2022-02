ÖVP klar gegen Wachzimmer für den Bahnhof Wiener Neustadt

Würde eine eigene Polizeiinspektion für mehr Sicherheit am Bahnhof Wiener Neustadt sorgen? Nein, sagt Vizebürgermeister Christian Stocker (ÖVP). Von der SPÖ war ein solches Wachzimmer nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter Jugendlichen Anfang Jänner gefordert worden. Mehr als 2.000 Wiener Neustädter unterzeichneten eine entsprechende Petition. Doch nach der Landespolizeidirektion NÖ erteilt nun auch die Bürgermeister-Partei der Forderung eine klare Absage.

Polizeiinspektion Burgplatz in der Nähe

„Der Vorfall wäre durch eine Inspektion am Bahnhof nicht zu verhindern gewesen“, so Stocker, Sicherheitssprecher der ÖVP im Nationalrat. Zur Massenschlägerei hatten sich Jugendliche aus Wien über soziale Medien verabredet. Zudem sei Wiener Neustadts größte Polizeiinspektion am Burgplatz nur wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt. „Im Ernstfall sind die Beamten binnen weniger Minuten vor Ort.“ Und er gibt zu bedenken: „In jedem Wachzimmer brauche ich einen gewissen Personalstand im Innendienst. Wenn ich also eine Polizeiinspektion auf zwei aufteile, habe ich unter dem Strich weniger Beamte auf der Straße.“