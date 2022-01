Nach Prügelei in Wiener Neustadt: U-Haft für 15-Jährigen beantragt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Samstag die Untersuchungshaft für jenen 15-Jährigen beantragt, der bei einer Rauferei Donnerstagabend in Wiener Neustadt einen 16-Jährigen schwer verletzt haben soll. Das teilte die Sprecherin der Anklagebehörde, Nina Bussek, mit. Fünf Beteiligte wurden bei der Auseinandersetzung verletzt, es gab sechs Festnahmen. Bei dem 15-Jährigen aus Wien wurde ein Elektroschocker sichergestellt, er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Polizei-Großaufgebot im Einsatz

Ursprünglich hatten sich zwei Jugendliche laut Polizei nach einem Streit über soziale Medien zu einer Aussprache am Bahnhof Wiener Neustadt verabredet. Daraus wurde allerdings ein Raufhandel. Weil Schüsse abgegeben wurden, war ein Großaufgebot der Polizei – darunter auch das Einsatzkommando Cobra – im Einsatz. Später stellte sich heraus, dass mit einer Schreckschusspistole gefeuert worden war.

Der 15-Jährige soll den um ein Jahr älteren Teenager aus Wiener Neustadt schwer im Gesicht verletzt haben. Weil es sich beim Verdächtigen um einen Jugendlichen handelt, richtet sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sprengel, in dem der Beschuldigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.