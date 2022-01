Großeinsatz in Wr. Neustadt: Schüsse am Bahnhof

Am Donnerstagabend hatte die Polizei am Bahnhof in Wiener Neustadt einen Großeinsatz. Die NÖN berichtete, dass sich dort zwei Gruppen zu jeweils zehn Personen getroffen haben. Es kam zur Schlägerei.

Festnahmen

Außerdem sollen drei Schüsse aus einer Gaspistole gefallen sein, zudem wurden ein Messer für Drohungen verwendet. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Als die Polizei kam, konnten einige Männer davon laufen, mehrere Verdächtige wurden aber festgenommen. Die Videos aus den Überwachungskameras am Bahnhof werden nun ausgewertet. Der Bahnhof war eine Zeit lang gesperrt.