Brief an Karner: Wr. Neustadt darf kein zweiter Reumannplatz werden

Mehr als 30.000 Pendler und Schüler verkehren täglich am Bahnhof in Wiener Neustadt . Seit Jahren sind die Drogen- und Jugendkriminalität sowie die Sicherheitslage rund um den Verkehrsknotenpunkt ein politischer Dauerbrenner.

Schneeberger ortet aktuell ein Sicherheitsmanko. In einem Brief an seinen Parteikollegen, Innenminister Gerhard Karner, fordert der Stadtchef Sofortmaßnahmen um "Entwicklungen wie zum Beispiel am Wiener Raumannplatz im Keim zu ersticken".

Aktuell sieht Schneeberger "sicherheitspolitisch zwei große Herausforderungen, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung maßgeblich beeinflussen. Einerseits die Sicherheitslage am Bahnhof. Ich ersuche hier um Prüfung weiterer Maßnahmen, die zu einer Verbesserung für die Pendlerinnen und Pendler führen. Andererseits hat sich in den letzten Wochen eine deutlich spürbare Szene an Jugendgruppen, die in der Innenstadt ihr Unwesen treiben, gebildet."

Frauen in Angst

Speziell für Frauen stelle diese neue Lage eine "immenses Unsicherheitsgefühl" dar, meint Schneeberger.