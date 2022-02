Polizei-Wachzimmer am Bahnhof: SPÖ holt sich Schützenhilfe

Gewerkschaft für Inspektion

Um ihrer Forderung auch von fachlicher Seite Nachdruck zu verleihen, hat die SPÖ den obersten FSG-Polizeigewerkschafter Hermann Greylinger ins Boot geholt. Laut ihm würden Beispiele wie der Wiener Praterstern genau zeigen, wie sehr eine Polizeiinspektion an einem so stark frequentierten Hotspot zur Erhöhung der Sicherheit beitrage. „Bevor die Inspektion dort gekommen ist, war der Praterstern täglich in den Schlagzeilen“, so Greylinger. Auch in St. Pölten, wo die Frequenz an dem Verkehrsknotenpunkt weit geringer als in Wiener Neustadt sei, gibt es ein Wachzimmer. Die Erfahrungen damit seien ebenfalls sehr gut.