Gewaltexzess: Polizei sieht keinen Anlass für Inspektion am Bahnhof

Der Bahnhof gehöre neben Stadtpark und Esperantopark ohnedies zu den drei polizeilichen Schutzzonen in Wiener Neustadt. Seit Mai 2017 wurden 3.214 Betretungsverbote in diesen Zonen ausgesprochen. Damit sank auch die Kriminalität. ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker wies die Forderung nach einem Wachzimmer als „Populismus“ zurück. „Kein Wachzimmer kann Vorfälle wie diesen verhindern“, so Stocker.

SPÖ-Chef Rainer Spenger ist da anderer Meinung: „Nach den untragbaren Vorfällen der vergangenen Woche ist für uns klar: Das 2001 von ÖVP-Innenminister Ernst Strasser geschlossene Wachzimmer am Bahnhof muss wieder eröffnet werden“, so Spenger. „Der Bahnhof ist ein sozialer uns sicherheitspolitischer Hotspot, und einer der größten in Österreich. Es muss rasch was passieren, bevor wieder was passiert.“