Nach Bluttat blitzte Politik mit Waffenverbot ab

Die Bluttat hatte eine politische Debatte um ein generelles Waffenverbot in Wiener Neustadt vom Zaun gebrochen. Im August des Vorjahres wurde nach damals 2.000 Betretungsverboten in der polizeilichen Schutzzone am Bahnhof ein 28-jähriger Burgenländer mit einem Messer niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Dem tatverdächtigen iranischen Asylwerber Morteza M. (31) wurde am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gemacht. Angeklagt ist er wegen versuchten Mordes und gefährlicher Drohung.

Andreas H. hatte riesiges Glück, den Messerstich in die linke Brust überhaupt überlebt zu haben. Wie man im Prozess erfuhr, durchtrennte die Klinge den Rückenmuskel und öffnete die Brusthöhle. Das 28-jährige Opfer lag nach einer Notoperation zwei Tage lang im Koma. Heute leidet er an Angstzuständen, Panikattacken und ist deshalb in psychiatrischer Behandlung.