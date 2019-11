Zu wenige Delikte: Absage für Waffenverbotszone in Wr. Neustadt

Die von der Politik gewünschte Waffenverbotszone in Wiener Neustadt kommt nicht. Obwohl die Angelegenheit bereits seit vergangener Woche als beschlossene Sache galt, blockte die Landespolizeidirektion Niederösterreich alle Anfragen des KURIER diesbezüglich ab. Eine Prüfung der Sachlage hat ergeben, dass die niedrige Zahl der Gewaltdelikte mit Waffengebrauch keine Verhängung einer Waffenverbotszone rechtfertige. Als Begründung wird in einem Brief der Landespolizeidirektoren-Stellvertreter Franz Popp und Rudolf Slamanig angegeben, dass es seit Dezember 2018 nur ein einziges Delikt mit einer Waffe in der Schutzzone Bahnhof gegeben hat. Somit wäre eine Verbotszone nicht gerechtfertigt.