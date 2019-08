Messerattacke nach knapp 2000 Betretungsverboten

Um der Drogen- und den Auswüchsen der Bandenkriminalität Herr zu werden, hat die Polizei im Mai 2017 am Wiener Neustädter Bahnhof sowie im Stadt- und später auch im Esperantopark polizeiliche Schutzzonen verhängt. Seither wurden knapp 1.950 Betretungsverbote gegen Kriminelle und Unruhestifter ausgesprochen.

Wie prekär die Lage dennoch ist, hat eine Messerattacke mit lebensgefährlichen Folgen Donnerstagabend deutlich gemacht. Der 30-jährige Asylwerber Morteza M. war in der Vergangenheit über Stationen in Salzburg-Bergheim und Neunkirchen nach Wiener Neustadt gekommen und in der Schutzzone bereits polizeilich aufgefallen. Weil er sich nicht an das gegen ihn ausgesprochene Betretungsverbot hielt, wurde der mutmaßliche Drogendealer kürzlich angezeigt.