Mord und Überfälle: Wiener Neustadt ringt um mehr Sicherheit

Schutz des Kindeswohls

Bei regelmäßigen Sitzungen zwischen den Behörden und Familieneinrichtungen sollen zum Schutz des Kindeswohls Informationen über aktuelle Straftaten von Familienangehörigen und Anzeigen ausgetauscht werden. Geprüft wird außerdem eine Verlängerung des 30-tägigen Betretungsverbotes in den Schutzzonen – vor allem bei Missachtung und im Wiederholungsfall. Darüber hinaus soll die Kinder- und Jugendhilfe des Magistrats über bestehende Betretungsverbote Jugendlicher informiert werden. Einigen konnte sich die Stadt mit der Polizei über eine höhere Zahl an Beamten für die Zeit der NÖ Landesausstellung zwischen März und November in Wr. Neustadt. Auch das Sicherheitspersonal am Bahnhof soll für diesen Zeitraum verstärkt werden. Weiters finanziert die Stadt Workshops zur Gewaltprävention in den Neuen Mittelschulen sowie im Polytechnikum.