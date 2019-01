Wiener Neustadt: 16-Jährige lag tot unter Laubhaufen

Weil eine 16-Jährige am Sonntag nach dem Ausgehen in Wiener Neustadt nicht mehr heimgekommen war, starteten die Familie und andere Angehörige der Jugendlichen am Sonntag eine Suchaktion – mit einem traurigen Ausgang. Das Mädchen wurde von ihren Bekannten gegen 11 Uhr in der Nähe ihres Zuhauses unter einem Laubhaufen gefunden.

Gewalttat vermutet

Ersten Informationen zufolge, dürfte die Leiche Anzeichen für eine Gewalttat aufweisen. Die Platzierung der Toten lässt darauf schließen, dass der Täter versucht hatte, sie zu verstecken. Derzeit ist die Tatort- und Mordgruppe der Polizei vor Ort beim Anton-Wodica-Park, um Spuren zu sichern.

Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.