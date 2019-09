Sozialarbeit in der Schutzzone: Die Sorge um die 13-Jährigen

Wie man aus den Erfahrungen eines Jahres sieht, sind es die etwa 13- bis 14-jährigen Kids, die den Streetworkern die größten Sorgen bereiten. Gerade in dem Alter müsse man aufpassen, dass die Teenager durch ein schlechtes Umfeld nicht auf die schiefe Bahn geraten. „Wir versuchen zu ihnen eine Beziehung aufzubauen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf sie einzuwirken. Sozialarbeit funktioniert nicht mit Bevormundung, das machen ohnedies schon alle anderen. Kluge Ratschläge gehen bei einem Ohr hinein und beim anderen Ohr wieder hinaus“, sagt Katrin Pultz von „Jugend & Kultur“.

In Zukunft werden die Beratungszeiten am Bahnhof etwas angepasst, Schwerpunkte soll es Freitagabend und am Samstag geben. So sollen pro Tag bis zu 50 Jugendliche am Bahnhof und in der Innenstadt erreicht werden. „Es wäre wichtig, die Betreuung am Bahnhof auch über das Jahr 2019 aufrecht zu erhalten“, hofft man beim Verein auf eine Verlängerung des Projekts und die entsprechenden Geldmittel.