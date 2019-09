Wr. Neustadt: Bahnhof als waffenfreie Zone ?

Der bereits zweite Mordversuch binnen zweieinhalb Wochen mit einem Messer heizt die Debatte um ein von der Politik gefordertes Waffenverbot in Wiener Neustadt kräftig an. Verhindert hätte ein solches Verbot die tätlichen Angriffe freilich nicht. Die beiden tatverdächtigen Asylwerber haben sich nicht einmal an das seit Jahresbeginn in ganz Österreich für sie geltende Waffenverbot gehalten und ein Messer bei sich getragen.

Manuel K. (Name von der Redaktion geändert) liegt auf der Unfallchirurgie des Wiener Neustädter Krankenhauses. Der Familienvater und Türsteher des bekannten Afterhour-Lokals „Cafe Premiere“ kann von Glück sprechen, noch am Leben zu sein.