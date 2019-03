Sicherheit in Wien: Was Alkohol- und Waffenverbot gebracht haben

Alkoholverbot am Praterstern

Nachdem sich die Situation mit Drogendealern rund um die U-Bahn-Stationen entlang des Gürtels entschärft hatte, ortete die Stadtregierung an anderer Stelle ein ähnliches Problem. Diesmal ging es aber nicht vorwiegend um Drogenhandel, sondern um übermäßigen Alkoholkonsum. Gemeinsam mit der Polizei führte die Wiener SPÖ deshalb Ende April 2018 ein Alkoholverbot am Praterstern ein. In einer weitläufigen Zone rund um den hochfrequentierten Bahnhof sollten so Trinkgelage von Obdachlosen verhindert werden.

Die erste Bilanz der Polizei nach drei Monaten fiel positiv aus: Es gab 752 Abmahnungen, 430 Anzeigen und 59 Organmandate im Zusammenhang mit dem Alkoholverbot. Außerdem wurden 1.140 promillehaltige Getränke entsorgt.

Es dauerte aber nicht lange, bis ein neuer „Hotspot“ in die Schlagzeilen gelangte. Nun fokussierte sich die Politik auf den Bahnhof Floridsdorf, wohin sich die Szene – angeblich – verlagert hätte. Ende Dezember einigten sich die SPÖ-Bezirksvorstehung, die ÖVP und die FPÖ darauf, auch in Floridsdorf ein Alkoholverbot zu verhängen. Geht es nach den Befürwortern, könnte es noch in diesem Jahr in Kraft treten.