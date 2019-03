Waffenverbotszonen in Wien: Bisher 18 Übertretungen

Seit einem Monat gibt es in Wien zwei Waffenverbotszonen, eine am Praterstern und eine an einem Abschnitt des Donaukanals. Seit 1. Februar hat es in den zwei Zonen insgesamt 18 Gesetzesübertretungen gegeben. Am Praterstern wurden vier Anzeigen nach dem Waffengesetz gestellt, am Donaukanal keine einzige, teilte die Polizei mit.