Wien-Floridsdorf: Bezirk stellt Antrag auf Raum für Süchtige

Neben der Alkoholverbotszone rundum den Floridsdorfer Bahnhof will der Bezirk auch ein Tageszentrum für Alkohol- und Drogenkranke einrichten. Einen entsprechenden Antrag an Stadtrat Peter Hacker beschloss die Bezirksvertretung am Mittwoch einstimmig. Es wäre die erste derartige Einrichtung in „ Transdanubien“.