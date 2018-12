Rot, Schwarz und Blau stimmen für Alkoholverbot in Floridsdorf

In einer KURIER-Diskussion zwischen der Wiener Grünen-Chefin und Gemeinderatsabgeordneten Birgit Hebein und Karl Mahrer, gingen die Wogen diesbezüglich hoch. Laut Hebein seien die Verbote nur ein Mittel zur Vertreibung der Obdachlosen: „Im Fall vom Praterstern reden wir von 40 schwer alkoholkranken Menschen. Es macht doch keinen Sinn immer mehr Verbote zu schaffen und damit die Suchtkranken durch die Stadt zu jagen. Wir reden über ein soziales Problem. Wir brauchen niederschwellige Einrichtungen.“

Nächstes Verbot vielleicht am Bahnhof Meidling

Gerade dort wo es solche Einrichtungen bereits gibt, wie bei der Josefstädter Straße oder der Gumpendorfer Straße, sieht die ÖVP ebenfalls Handlungsbedarf. Obwohl man auch auf Sozialarbeit setzten wolle, bräuchte es auch die Polizei. „Wir hören genau hin was die Wiener sagen und dadurch wissen wir, dass wir ein Problem mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl haben. Es ist notwendig, dass die Polizei Plätze, die stark frequentiert werden, überwacht und den Wienern dadurch ein gutes Gefühl geben kann.“

In der Diskussion sprach Mahrer auch erstmalig über die Möglichkeit eines Alko-Verbots in Wien-Meidling.