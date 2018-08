Obdachlose: Vom Praterstern ins Wohngebiet

Tatsächlich halten sich nun vermehrt Gruppen von Obdachlosen in der Prater- und in der Heinestraße, in der Afrikanergasse und am Rabbiner-Friedmann-Platz auf.

Dort hat sich eine Gruppe Obdachloser auf einer Parkbank niedergelassen. „Nach einem Bier am Praterstern kommt die Polizei und leert mein Bier aus. Das ist nicht normal“, sagt Margareta. Seit die Polizei am Prater straft (siehe Info-Box rechts), weicht sie mit ihren Kollegen auf den Platz aus.