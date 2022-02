1.500 Unterschriften, aber keine Inspektion am Bahnhof Wr. Neustadt

Cobra rasch da

Der Bahnhof sei in Wiener Neustadt das am stärksten bestreifte Gebiet, außerdem liege er in unmittelbarer Nähe zur Polizeiinspektion Burgplatz. Die verabredete Prügelorgie, die Anlass für die gestartete Petition war, „war ein einmaliger Ausreißer, der selbst mit einem Wachzimmer am Bahnhof nicht verhinderbar gewesen wäre“, erklärt Stadtpolizeikommandant Manfred Fries.

Im Notfall könne man außerdem rasch auf die Spezialeinheit Cobra zurück greifen, deren Hauptquartier in Wiener Neustadt ist.

Die SPÖ bleibt in der Sache hartnäckig und bringt das Thema über ihre Nationalrätin Petra Vorderwinkler ins Parlament ein. Dort hat sie den neuen ÖVP-Sicherheitssprecher Christian Stocker als Pendant, der sich als ÖVP-Vize in Wiener Neustadt klar gegen die Inspektion ausspricht.