Zehn Kandidaten für Polizei-Spitzenjobs in NÖ

In den Führungsetagen von Niederösterreichs Polizei bleibt kein Stein auf dem anderen. In den kommenden Wochen werden strategische Schlüsselpositionen neu besetzt. Nachdem Omar Haijawi-Pirchner zum obersten Staatsschützer in die neu gegründete Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) aufgestiegen ist, wird beim nö. Landeskriminalamt (LKA) ein neuer Leiter gesucht. Das Interesse ist groß. Außerdem rittern eine Frau und vier Männer um den begehrten Posten des zweitmächtigsten Polizisten des Landes. Nachdem im September der stellvertretende Landespolizeidirektor, Rudolf Slamanig, seinen Ruhestand angetreten hat, wird ein neuer Mann oder eine Frau für den Spitzenjob gesucht.