Drogen-Hotspot: Dritte Schutzzone für Wiener Neustadt

10.000 Schüler bevölkern täglich den Wiener Neustädter Hauptbahnhof. Weil der Ort, an dem sich die Kinder und Jugendlichen aufhalten, sehr schwer drogenfrei zu bekommen ist, greifen Stadt und Polizei zu drastischen Mitteln. Mit 1. Oktober tritt im Esperantopark neben dem Bahnhofsgelände und Stadtpark die bereits dritte polizeiliche Schutzzone der Stadt in Kraft. Im restlichen Niederösterreich sind es acht, davon fallen drei auf das Areal rund ums Flüchtlingslager Traiskirchen.

Wiener Neustadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot der Drogen- und damit verbundenen Kleinkriminalität entwickelt. Die Situation war laut ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger bereits so schlimm, dass die Bürger am Bahnhof oder im Stadtpark Unbehagen verspürt hätten. Um der Lage Herr zu werden, wurden die Areale im Mai 2017 zu Schutzzonen erklärt.

Wird jemand darin auf frischer Tat etwa mit Drogen ertappt oder gibt es den begründeten Verdacht, dass der Verdächtige eine Straftat plant, kann die Polizei ein 30-tägiges Betretungsverbot verhängen. Die Maßnahme soll vor allem dazu dienen, die amtsbekannten Kleinkriminellen aus den Brennpunkten zu vertreiben. Mehr als 1000 solcher Betretungsverbote wurden seit Mai 2017 bereits verhängt. Und die Zahlen werden nicht weniger. Bei einer Schwerpunktkontrolle, bei der die neue Eingreiftruppe Puma mitwirkte, wurden am Freitag 22 Betretungsverbote verhängt. 30 Beamte standen im Einsatz.