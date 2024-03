Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Jugendkriminalität wird eingerichtet

Die steigenden Zahlen im Bereich der Jugendkriminalität führen nun zur Bildung einer eigenen Einsatzgruppe. Damit hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag die Generaldirektion der öffentlichen Sicherheit beauftragt. Diese Einsatzgruppe (EJK) soll die Jugendkriminalität bekämpfen und Kontrollen im öffentlichen Raum durchführen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kontrollen in Ballungsräumen und an möglichen Brennpunkten.