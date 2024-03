Prozess: Schüler drohten Lehrerinnen "russisches Roulette" an

Außer der Idee, mit den Lehrkräften russisches Roulette zu spielen, postete der eine Angeklagte auch noch Fotos von einer Gaspistole, einer Hacke und Messern . In der Chatgruppe war außer den Beschuldigten auch noch ein Mädchen, das die ganze Sache schließlich weitererzählte, sodass es zur Anzeige kam.

"Let's play russian roulette": Diese Aufforderung auf Snapchat , gefolgt von den Namen zweier Lehrerinnen, hat zwei 14-Jährige vor Gericht gebracht. Sie mussten sich am Dienstag in Leoben wegen Bildung eines verbrecherischen Komplotts verantworten, der Staatsanwalt ortete nachträglich auch eine gefährliche Drohung.

"Wieso haben Sie das gemacht?", fragte Richter Peter Wilhelm den ersten Angeklagten. "Weiß nicht", kam es kaum hörbar. "Was war Ihr Gedanke?", hakte der Richter nach. "Ich wollte cool sein", gestand der Schüler. Das Bild einer maskierten Person in diesem Chatverlauf "sollte ein Witz sein", meinte der 14-Jährige. "Wenn man das so sieht und alles durchliest, wird einem schon mulmig", befand der Vorsitzende.

Der zweite Schüler, der erst im Dezember 2023 aus Ungarn in die obersteirische Mittelschule kam, hatte auch ein Foto einer Waffe seines Vaters gepostet. "Zur Erinnerung", wie er angab, weil diese mittlerweile verkauft wurde.