Polizeieinsatz, weil Schüler bei Graz mit Spielzeugwaffe hantierten

Das Hantieren von zwei Schülern mit einer Spielzeugpistole in Laßnitzhöhe östlich von Graz hat Mittwochfrüh zu einem größeren Einsatz der Polizei geführt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die beiden gesehen und die Exekutive alarmiert. Diese erschien mit mehreren Streifen und Cobra-Beamten bei der nahen Schule und sicherte diese. Die beiden Schüler merkten in der Zwischenzeit, was ihr Hantieren ausgelöst hatte, meldeten sich bei einem Lehrer und übergaben ihm die Spielzeugwaffe.

Der Verkehrsteilnehmer hatte gegen 7.30 Uhr in Laßnitzhöhe die zwei Buben gesehen, die auf dem Gehsteig in Richtung Mittelschule gingen und dabei offenbar mit einer Pistole hantierten. Der Zeuge verständigte telefonisch die Polizei. Da es sich bei den beiden offenbar um Schüler der nahe gelegenen Mittelschule handelte, wurden die Schüler und das Lehrpersonal über die Schulleitung aufgefordert, in den Klassen zu bleiben. Cobra-Beamte durchsuchten das Gebäude.