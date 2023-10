"Bombe": Dummer Schulstreich hätte 3 Jahre Haft bringen können

"Wie man auf so eine Idee kommt", wollte Richter Michael Schofnegger mehrmals wissen, bekam aber von den beiden Malerlehrlingen keine klare Antwort. Es habe damals mehrere Bombendrohungen an Kärntner Schulen gegeben und da sei die Idee entstanden, so etwas auch an der eigenen Schule zu machen, lauteten noch die klarsten Aussagen der beiden.

"Bombe zünbet (sic!)"

Man habe auch völlig unterschätzt, welche Folgen das haben könnte. Also habe einer die Drohung an die Tür geschrieben, der andere habe die Tat gefilmt. "Ich habe mich danach sowieso sofort schuldig gefühlt. Ich wollte es noch wegwischen, aber da war es schon zu spät, der Alarm war schon losgegangen", so der Verfasser der Drohbotschaft.

➤ Mehr dazu lesen Sie hier: Nach Bombendrohung an Kärntner Schule drohen hohe Strafen