Kein Spaß

Alleine am Donnerstag gingen innerhalb von drei Stunden drei Bombendrohungen gegen Kärntner Schulen ein. Zwei Mal in Klagenfurt, ein Mal in Villach. Drei Mal wurden schriftliche Drohungen in den WCs der Schulen entdeckt. Insgesamt mussten 1.500 Schüler ihre Schulgebäude aus Sicherheitsmaßnahmen verlassen.