12-Jährige von zwei Mädchen erstochen: Freudenberg trauert um Luise

Kerzen, bunte Frühlingsblumen, ein kleines Windrad: Nachdem die Polizei ihre Absperrungen entfernt hat, haben viele Menschen kleine Zeichen ihrer Anteilnahme an die Stelle gebracht, an der die zwölfjährige Luise aus Freudenberg erstochen wurde. Spaziergänger hielten inne, einige hatten Tränen in den Augen. Die Menschen in dem Ort bei Siegen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen versuchen, einen Umgang mit der Tat zu finden.

Knapp eine Woche nach dem gewaltsamen Tod des zwölfjährigen Mädchens sagen die Behörden weiterhin nichts zu den zahlreichen Spekulationen über die Motive der beiden zwölf und 13 Jahre alten Mädchen, die die Tat gestanden haben. Mit zahlreichen Messerstichen sollen sie Luise am Samstag in einem abgelegenen Wald an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getötet haben.