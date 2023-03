Zwölfjährige in Deutschland erstochen: Zwei Mädchen geständig

Der Mord an einer Zwölfjährigen erschüttert Deutschland. Das Mädchen aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen war am Samstag vermisst gemeldet worden, nachdem sie vom Haus einer Freundin nach Hause gehen wollte. Am Sonntag fand die Polizei ihre Leiche jedoch in gegensätzlicher Richtung in der Nähe eines Waldwegs knapp über der Grenze des benachbarten Bundeslands Rheinland-Pfalz. Das Kind war nach mehreren Messerstichen durch Blutverlust gestorben.

Bei einer Pressekonferenz bestätigten die deshalb zuständigen Ermittler aus Rheinland-Pfalz am Dienstag Medienberichte, wonach zwei andere Mädchen, eines zwölf, das andere 13 Jahre alt, die Tat am Montag gestanden hatten. Beide gehörten zum Bekanntenkreis des Opfers. Es gebe keine Hinweise darauf, das weitere Personen an der Tat beteiligt waren.