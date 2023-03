Mädchen in Tirol vermisst: Ermittler vermuten islamistischen Hintergrund

Als Sara am Vormittag das 16. August 2022 Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche in Not (KIZ) in Innsbruck verlässt, hat sie einen Rucksack dabei. Einem Betreuer sagt sie, dass sie ein Picknick machen will. Am Nachmittag hätte sie wieder zurück sein sollen.

Die 15-Jährige wurde seither aber nicht mehr gesehen und ist als abgängig gemeldet. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass das Verschwinden des Mädchens mit einer zuvor erfolgten Islamisierung in Zusammenhang stehen könnte.

Nicht ausgeschlossen wird auch, dass es eine Eheschließung (nach islamischen Recht) mit einem derzeit unbekannten ebenfalls muslimischen Mann gab.

Pass, 500 Euro und ein Koran

Als Sara aus dem KIZ verschwand - hier war sie in Absprache mit ihrer Mutter untergebracht - hatte sie laut Christoph Kirchmair, Leiter des Kriminalreferates beim Stadtpolizeikommando Innsbruck, "ihren Reisepass dabei und 500 Euro in bar, außerdem einen Koran.“ Beim Geld soll es sich angeblich um eine Mitgift handeln.