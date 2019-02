Gestrandet im Dschihad: Eine Österreicherin in Syrien erzählt

Hunderte Kinder geboren

320 – meist junge Menschen – sind ab 2013 aus Österreich in den Dschihad nach Syrien und den Irak ausgereist; der Großteil davon in den so genannten „Islamischen Staat“. Weltweit sind 42.000 Menschen aus mehr als 100 Ländern in den „Islamischen Staat“ ausgewandert. Laut aktuellen Europol-Daten waren es knapp 5000 aus ganz Europa, ein knappes Fünftel davon Frauen. Viele von ihnen leben noch in der Region und haben Hunderte Kinder bekommen.

So sind 270 Frauen und Kinder aus Deutschland derzeit in Syrien, holländische Frauen haben 175 Kinder zur Welt gebracht, eine ähnlich hohe Zahl wie Britinnen und Französinnen.

"Es war kein Leben"

Anders als die Britin Shamina Begum, die auch als Teenager in den „Islamischen Staat“ ausgewandert war und zuletzt in Interviews das Leben im Terrorstaat als „nett“ und brutale Hinrichtungen als „im Islam gerechtfertigt“ bezeichnet hatte, lässt die Österreicherin keine Sympathien für den „IS“ durchblicken. „Was diese Terroristen taten, hatte nichts mit dem Islam zu tun. Es war kein Leben in Rakka.“