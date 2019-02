Eine entschuldigte sich, eine bereut nichts

Zwei Frauen, die sich dem IS angeschlossen hatten und sich heute in Lagern in Syrien aufhalten, haben zuletzt die Weltöffentlichkeit beschäftigt: Shamima Begum und Hoda Muthana. Diese beiden IS-Frauen sind nur zwei von Hunderten, die zumeist mit Kindern in Syrien oder dem Irak festsitzen. Ihre Biografien weisen Parallelen auf: Sie gingen zum IS und landeten in einem Albtraum.

Nur: Einige dieser Frauen sind nicht jetzt aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Hoda Muthana etwa (heute 24 Jahre alt), die in einem langen, wohl formulierten Brief um Verzeihung bat, ihre Taten bereute und sich bereit erklärte, sich der US-Justiz auszuhändigen, galt als eine der radikalsten IS-Scharfmacherinnen auf Twitter. Anders als die allermeisten IS-Frauen, die in der vielschichtigen Propaganda der Terrormiliz überwiegend den weichen Part (Schilderungen vom „schönen, romantischen Leben im Kalifat“) abdeckten, rief sie zu Anschlägen auf. Sie war mit drei Dschihadisten verheiratet und gebar drei Kinder, von denen zwei starben. Jetzt will sie zurück in die USA. Laut ihrem Anwalt ist sie bereit, bei Deradikalisierungs-Maßnahmen zu helfen.