Islamischer Staat: 100 Österreicher im Kampfgebiet

Einige Kämpfer sitzen in Haft, etwa in den Kurdengebieten. „Lieber würde ich von hier wegkommen und 30 Jahre in Europa im Gefängnis sitzen“, sagte kürzlich eine Insassin in einem TV-Interview. Doch man wolle sie offenbar nicht zurückhaben.

Nachdem US-Präsident Donald Trump nun dazu aufgefordert hat, die Kämpfer und deren Angehörige zurückzunehmen, steigt der Druck auf die EU. Zuständig dafür ist in Österreich das Außenministerium. „Es gilt, sich jede Biografie klar anzusehen“, sagt Außenministerin Karin Kneissl. In Österreich gebe es derzeit aber lediglich einen Fall, bei dem eine junge Frau zurückkehren möchte. Sie befindet sich derzeit mit einem eineinhalbjährigen Sohn in kurdischer Haft. Eine Rückholung werde aktuell geprüft.

In Belgien gibt es zu einem ähnlich gelagerten Fall schon ein Gerichtsurteil – eine Rückholaktion ist demnach angebracht, weil es um das Wohl des Kindes geht. Dieses könne nichts dafür, was die Mutter angestellt habe.