Anti-IS-Koalition: IS-"Kalifat" auf unter ein Prozent geschrumpft

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kontrolliert nach Angaben der internationalen Anti-IS-Koalition nicht einmal mehr ein Prozent ihres früheren Herrschaftsgebietes. Von den großen Gebieten ihres ehemaligen " Kalifats" in Syrien und Irak halte die IS-Miliz inzwischen "weniger als ein Prozent", erklärte das US-geführte Militärbündnis am Donnerstag.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch die Erwartung geäußert, dass der IS in den kommenden Tagen vollständig vertrieben werde.