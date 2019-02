Warum das "Kalifat" geschrumpft, der IS aber nicht am Ende ist

Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) liegt in den letzten Zügen – seit geraumer Zeit. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, kommende Woche den Sieg über die Miliz zu verkünden. Schon davor hatte er einmal den Sieg über die Miliz erklärt. Aber auf dem Schlachtfeld tut sich wenig. Zwar hält der IS nur mehr eine kleine Siedlung am Ostufer des Euphrats nahe der Grenze zum Irak sowie ein von der syrischen Armee eingekesseltes Wüstengebiet westlich davon – nur an diesen Gebieten beißen sich die Gegner des IS seit Monaten die Zähne aus.

Für die USA scheint ein Abzug ihrer 2000 Soldaten aus Syrien dennoch festzustehen. Bis April sollen alle Soldaten aus Syrien abgezogen werden. Bereits im März würde der Großteil der Truppen aus dem Land gebracht, berichtete das Wall Street Journal.

Seit der Ankündigung des US-Truppenabzugs im Dezember hatten die US-Verbündeten in Syrien jedenfalls anderes zu tun, als sich um die letzten Widerstandsnester des IS zu kümmern. Die Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) richtete ihre Aufmerksamkeit viel eher auf den US-NATO-Alliierten Türkei – der einen Einmarsch angedroht hatte. Und das kam dem IS durchaus zugute, zumindest haben sich Offensiven der SDF massiv verlangsamt.