Die Kennzeichen mit weißer Schrift auf schwarzem Grund wurden in Österreich bis 1. Jänner 1990 ausgegeben. Trotz dem Aus vor 35 Jahren fahren noch immer mehr als 126.000 Fahrzeuge mit "alten Kennzeichen" auf Österreichs Straßen. Im Verhältnis zu allen zugelassenen Fahrzeugen sind es immerhin noch 1,7 Prozent. Das ergibt eine Analyse der Wiener Städtischen Versicherung.

"Die Einführung der weißen Taferl hatte vor allem Sicherheitsgründe, denn die stärkere Rückstrahlkraft reduziert das Unfallrisiko", sagt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung. Die alten Kennzeichen sind natürlich sind nach wie vor gültig, sofern an der Zulassung nichts verändert wird.

Auch wenn die hohe Zahl der schwarzen Taferl überrascht, sind diese in den vergangenen Jahren doch stark rückläufig. Vor fünf Jahren waren es noch mehr als 165.000 Fahrzeuge, die mit einem alten Kennzeichen ausgestattet waren, das sind jetzt rund 24 Prozent weniger. Vor zehn Jahren waren es noch mehr als 220.000.

Sieht man sich die Verteilung nach Bundesländern an, so liegt Niederösterreich nach wie vor mit 36.665 schwarzen Taferl auf dem ersten Rang, dahinter liegen die Steiermark (24.269) und Oberösterreich (24.254). "Dass diese drei Bundesländer an der Spitze stehen, ist nicht weiter verwunderlich, sind doch viele landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Traktoren oder Anhänger noch mit dem alten Taferl ausgestattet", so Wendler. Mit Respektabstand folgt im Ranking Kärnten (9.593) auf Rang vier, in Wien sind 7.593 und in Tirol noch 7.416 Kfz mit schwarzen Kennzeichen unterwegs. Auf den hinteren Plätzen landen das Burgenland (6.883), Salzburg (5.355) und Vorarlberg (4.160).

Abseits von schwarzen und weißen Kennzeichen gibt es auf Österreichs Straßen eine Vielzahl andersfarbiger Taferl. Neben den blauen Probefahrtkennzeichen gibt es auch noch grüne Kennzeichen für Überstellungsfahrten. Seit dem 1. April 2017 werden beispielsweise für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb oder mit Wasserstoff- Brennstoffzellenantrieb Kennzeichen mit weißem Untergrund und grüner Schrift ausgegeben.