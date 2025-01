Wechsel zu Jahresbeginn: Drogeriekette dm bekommt neuen Chef

Der dm drogerie markt hat mit Jahreswechsel einen neuen Chef : Martin Engelmann hat an Harald Bauer übergeben.

Die bisherigen Verantwortungsbereiche von Bauer in Marketing und Einkauf werden künftig von Marlene Draschwandtner (Sortiment) und Bernhard Moser (Marketing und OCR) wahrgenommen, die damit in die Geschäftsführung befördert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.