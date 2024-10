dm-Geschäftsführer zu Pfandsystem: "Es wird Müll in unsere Filialen gebracht"

Ab 2025 müssen in Österreich Verkaufsstellen von Getränken in PET-Flaschen oder Aluminiumdosen diese Verpackungen von ihren Kunden gegen Pfand zurücknehmen. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) kritisierte das Pfandsystem bereits in der Vergangenheit, da es hohe Kosten für den "geplagten Einzelhandel" bedeute.