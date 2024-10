Handels-KV: Lohnplus über Inflation für Arbeitgeber "Wunschdenken"

"Durch die Krisensituation und Kaufzurückhaltung laufen uns die Kosten auf verschiedenen Ebenen davon", so Trefelik. Die Verhandlungen würden aus seiner Sicht daher unter einer großen Überschrift stehen und die laute: "Erhalt von Arbeitsplätzen und Betrieben." Um die Argumente zu untermauern, präsentierte Trefelik wirtschaftliche Kennzahlen. Demnach hätten sich der Umsatzindex im Handel seit 2020 um 9,8 Prozent verringert, während sich der Tariflohnindex um 21,3 Prozent und der Verbraucherpreisindex (VPI) um 20,3 Prozent erhöht hätten. Da gäbe es nichts zu verteilen.

In einem Pressestatement kurz vor Beginn schloss Arbeitgeber-Chefverhandler und Handelsobmann Rainer Trefelik einen KV-Abschluss über der rollierenden Inflation von 3,8 Prozent aus. "Das sind reine Wunschvorstellungen", betonte Trefelik und verwies erneut auf die schwierige wirtschaftliche Situation in seiner Branche. Auch einer Ausweitung von Freizeittagen erteilte er eine Absage.

In konstruktiver Atmosphäre, aber mit klar abgesteckten Fronten zwischen den Sozialpartnern, starteten am Mittwoch um 11 Uhr die Kollektivvertragsverhandlungen für die 572.000 Beschäftigten im heimischen Handel.

Ein Knackpunkt der Verhandlungen dürfte neben dem Lohnplus der Freizeitausgleich werden. Die Gewerkschaft will ab fünf Dienstjahren drei Freizeittage mehr, ab sieben Dienstjahren weitere zwei Tage und ab zehn Jahren einen zusätzlichen freien Tag. Dadurch soll auch die Branche attraktiver werden. "Das entspricht einer sechsten Urlaubswoche", meint Trefelik und schließt diese aus, zumal jemand anderer die Arbeit verrichten müsse, was den Arbeitsdruck erhöhen würde.

Keine Wettbewerbsklausel

Eine Wettbewerbsklausel oder eine Zwei-Jahres-Abschluss wie bei den Metallern kommt für den Handel nicht infrage. Die Betriebe müssten die KV-Erhöhung in Einmalzahlung, zusätzlicher Freizeit oder Aus- und Weiterbildung dotieren, sodass es keinen Unterschied mache, ob die KV-Erhöhung jetzt aus der rechten oder linken Tasche bezahlt werde, argumentiert Trefelik. Arnost will sich grundsätzlich nicht an anderen Branchen orientieren.

Das die Verhandlungen - wie beide Seiten betonen - schwierig werden, wurden vorsorglich gleich vier Termine anberaumt. Der letzte davon wäre der 21. November.